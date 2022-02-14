محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - ناقش محافظ الإسكندرية محمد الشريف، خلال استقباله، اليوم الإثنين، لقنصل عام فرنسا بالإسكندرية السفير محمد نهاض، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالمشروعات الفرنسية بالثغر.





وأكد محافظ الإسكندرية خلال اللقاء قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات. وأوضح الشريف أن اللقاء تناول مناقشة مشروعات التعاون المختلفة التى تخص انخراط الشباب فى سوق العمل، وكذلك موضوعات الثقافة والتراث والبيئة مثل مشروع التعاون بين جامعة إكس مارسيليا وجامعة الإسكندرية، ومشروع تدريب العمالة الفنية فيما يخص الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع توعية الشباب لحماية التراث ومعرفة أهميته، ومشروع إعادة تدوير البلاستيك. حضر اللقاء مديرة التعاون الاورومتوسطى باقليم "بروفانس الب كود دازور" كيم ان كانيبال، ومسؤولة البعثات بالإقليم روجينا فاراج، ونائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر.

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