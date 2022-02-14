بعثة منتخب مصر للناشئين تطير إلي الإمارات لخوض مباراتين وديتين

تغادر اليوم بعثة منتخب مصر لكرة القدم، (مواليد 2006 ) متوجهة إلى الامارات لآداء مباراتين وديتين مع منتخبها الوطني للناشئين يومي 16، 18 فبراير الجاري. ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة ويرافقه نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد وتضم محمد وهبه المدير الفني للمنتخب ومؤمن عبد الغفار المدرب العام ويوسف طاهر مدرب حراس المرمي وحسين محمد فتوح طبيبا وأحمد سامي إداريا وأحمد شريف معدا بدنيًا وعباس حسنين مدلكا وشريف نعيم مسئول مهمات. كما تضم البعثة اللاعبين الأتي : عمر سيد معوض – عمر كامل محمد – عبد الرحمن هاني – احمد محمد عابدين – حسام عادل – احمد أبو جبل – محمد السيد محمد – نور عمر محسن –عبد المنعم تامر شعبان – ادم محمد حسن –عبد الرحمن على على –محمد عبد الناصر بكر – بشار اشرف محمد – على جمال نوفل- محمد نبية محمد – محمد عبد المنعم محمد – مروان محمود احمد – محمود محمد احمد – يوسف اسلام السيد – هشام مصطفي محمد – محمد رفعت عبد المقصود - يوسف محمود محمد – على إيهاب احمد – إبراهيم عادل محمد – على أسامة محمد – محمد هيثم محمد . وقرر محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد 2006 ) استدعاء 30 لاعبًا من بينهم خمسة محترفين في الدوريات الأوربية هم: تيبو غوبريل ( هوفنهايم الألماني )، كريم احمد ( ليفربول الإنجليزي )، سليم طلب ( هيرتا برلين الألماني )، إبراهيم حجازي ( رايو فاييكانو الاسباني )، امير صالح ( أوتريخت الهولندي ).

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