/679470/التنمية-المحلية-جار-التنسيق-مع-المحافظات-والهيئة-العامة-للاستثمار-لتيسير-إجراءات-إتاحة-الأراضي-للمستثمرين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، انه يجرى حاليا التنسيق بين المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والمرافق و هيئة التنمية الصناعية من خلال اللجنة والتى اصدر دولة رئيس الوزراء قرار بتشكيلها من اجل تيسير اجراءات اتاحة الاراضى الصناعية للمستثمرين فى المحافظات.

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وصرح الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتقية على برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، انه يوجد هدف اخر من تشكيل تلك اللجنة وهو الخاص بشأن توحيد جهات التعامل مع المستثمر ليدخل على الخريطة الاستثمارية والهيئة العامة للاستثماروالمناطق الصناعية

جهود وزارة التنمية المحلية:

واشاد بجهود وزارة التنمية المحلية فى توفير اكثر من 140 الف فدان لاقامة 68 منطقة صناعية منتشرة على مستوى 23 محافظة مصرية وتهدف الى ضغ استثمارات جديدة، و تعظيم حجم التشغيل وخفض نسبة البطالة، بالاضافة الى ازدياد المعروض السلعى والخدمى لكل المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد

المشاريع التى تم اطلاقها فى المناطق الصناعية:

واشار الى ان المشاريع التى تم اطلاقها فى المناطق الصناعية فهى موجودة فى نجع حمادى والفلاحين بمحافظة قنا و وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة في محافظة المنيا، وتتجاوز استثمارتها 297 مليون جنية، موضحا ان تلك المشروعات تعمل فى عدة مجالات ومن ضمنها مجالات الثروة الحيوانية والاعلاف ومواد البناء وصناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والالكترونية .

وقال انه بيتم تحديد طبيعة الانشطة بما يتوافق مع كل محافظة للاستفادة من الفرص التنافسية والمزايا النسبية الموجودة فى كل محافظة من المحافظات المصرية ، مما يحقق التكامل بين المشروعات القائمة لتعظيم سلاسل القيمة وبما يؤدى الى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030