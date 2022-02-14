/679471/أحمد-جمال-لدولة-الإمارات-بعد-حصوله-على-الإقامة-اذهبية-بشكركم

قام المطرب الشهير أحمد جمال بتوجيه رسالة لدولة الإمارات وحكومتها، وشكرهم على منحه الإقامة الذهبية في الإمارات، وذلك بالتزامن مع مناسبة عيد الحب اليوم.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة المطرب أحمد جمال للإمارات بمناسبة عيد الحب بشأن حصوله على الإقامة الذهبية بدبي.

أجمد جمال والإقامة الذهبية

شكر المطرب أحمد جمال دولة وحكومة دولة الإمارات بمناسبة عيد الحب على منحه الإقامة الذهبية، حيث نشر صوره له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلًا: كل عيد حب وانتوا طيبين و بالمناسبه دي حابب اوجه كل الشكر و التقدير لدولة الإمارات و حكومة الإمارات على منحي الاقامة الذهبية ❤️.

أغنية “مين في جمالك” لـ أحمد جمال

و في سياق متصل، قد أصدر المطرب أحمد جمال أغنية جديدة لمصر، حملت اسم “مين في جمالك”، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعى، والتوزيع الموسيقي لوسام عبد المنعم، ونستعرض لكم كلمات الأغنية في التالي:

مين فى جمالك يا حبيبتى، ومين أبقى لى غيرك أنتى

ومين جوايا عشقى وهوايا كلى دنيايا انتى انتى

بلدى اللى انا عشت فيها اجمل ايام حياتى

روحى ما تغلاش عليها من عمرى وذكرياتى

انا جنبك مهما يجرى مش هسيب ولا يوم ايديكى

انا شايف فيكى بكرة يا مصر الله عليكى

فاتحة للكل بابك الكل دول اهلك دول صحابك

اول ما تقولى كلمة الكل يعمل حسابك اصحابك

مصر بلد السلام رغم القوة فى ايدينا طول ما الحق معنا محدش يقدر علينا

فيديو أغنية “مين في جمالك”

وقد ظهر المطرب أحمد جمال في الصورة الخاصة بأغنيته الجديدة “مين في جمالك”، إلى جانب علم مصر،التي تحمل كلماتها كل الحب للوطن الغالي مصر، وتبعث موسيقاها البهجة والحماس في قلوب كل من يسمعها، وذلك أثناء رحلة الإنتصارات التي يحققها المنتخب الوطني في مسيرته إلى كأس أمم إفريقيا.

آخر أعمال أحمد جمال

وقد طرح المطرب أحمد جمال مؤخرًا واحدة من أعماله الغنائية تحت اسم “وقت مش مناسب” على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى والتوزيع الموسيقي لأحمد عبد السلام، وهي الأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامي الرومانسي.