الهلال يعلن تعين مدرب بيراميدز السابق خلفاً لـ جارديم

/679474/الهلال-يعلن-تعين-مدرب-بيراميدز-السابق-خلفا-لـ-جارديم

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعين الأرجنتيني رومان دياز، مديراً فنيا للفريق، بعد رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد خسارته برونزية العالم أمام الأهلي المصري بمونديال الأندية 2021 بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتولى رومان دياز قيادة الفريق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري، والذي سبق وأن توالى مهمته في الفترة من 2016 حتى 2018.

رحيل دياز من الهلال السعودي ليتوجه لفريق الاتحاد السعودي، ومن بعده لفريق بيراميدز المصري، ومن ثمن بوتافو غو ومن خلف إلى النصر الإماراتي، ليعود مرة آخرى للهلال السعودي.

إقالة ليوناردو جارديم

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ عقد مدربة البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق، بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

فاز الأهلي المصري على زعيم السعودية فريق الهلال برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بمونديال الأندية 2021 بالإمارات.

تلقي البرتغالي ليوناردو جارديم، العديد من الإنتقادات، بعد الخسارة برباعية نظيفة، أمام بطل إفريقيا النادي الأهلي، على الرغم من العديد من الصفقات التي أجرتها إدارة النادي قبل مونديال الأندية.

الهلال في كأس العالم للأندية 2021

حقق الهلال السعودي الفوز في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2021، على غريمة العربي نادي الجزيرة بنصف دستة أهداف، ليلتقي مع بطل أوروبا في نصف النهائي.

سقط الهلال السعودي في مباراة نصف نهائي البطولة أمام تشيلسي بطل أوروبا، بنتيجة هدف دون رد، والتي قدم فيها الفريق السعودي مباراة على صفيح ساخن، ليكسب إحترام كل محبي كرة القدم.

خاسرة الهلال أمام تشيلسي ضربت موعد له على تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة، والتي هاجم فيها جمهور الفريق السعودي، بطل إفريقيا قبل المباراة ليرد الأخير في ملعب اللقاء.

الأهلي يتوج بالبرونزية الثالثة

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.