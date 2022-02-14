/679476/رقية-الهلالي-إيجبس-2022-قبلة-وتاريخ-غاية-في-الأهمية-على-أجندة-الطاقة-الدولية

أثنت النائبة رقية الهلالي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، على انطلاق مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الحالي، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة»، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، والتي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن معرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة أصبح خلال السنوات الماضية بمثابة قبلة وتاريخ غاية في الاهمية على أجندة الطاقة الدولية، مضيفه ان المعرض نقطة الانطلاق لعام يتضمن حوارًا إستراتيجيًا في مجال الطاقة، كما أنه يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

معرض "إيجبس 2022" أكبر تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز

وأكدت عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" في دوراته خلال السنوات الـ7 الماضية، ساهم بكل تأكيد في التوسع والنمو الذي تشهده الدورة الحالية من المؤتمر هذا العام، حيث أصبح مؤتمر ومعرض "إيجيبس" نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، مؤكدة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتكون واحدة من أهم الدول الواعدة في مشروعات الطاقة المتجددة وهذا ما أثبتته مصر خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات قومية عملاقة وتعاون مشترك مع الدول في مجال الطاقة وغيرها مما يعزز مكانة مصر دولياً.

مؤتمر "إيجبس 2022" نجح كمنصة دولية تتعلق بصناعة الطاقة

وأشارت رقية الهلالي، إلي أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022"، أثبت نجاحة في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسئولون والوزراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز، مما يعزز ثقة المستثمرين فى الاستثمار بمصر في كافة مجالات الطاقة، وهذا ما أثبته المؤتمر الدولي في دورته الحالية من حيث المشاركون وهم 11 وزيرًا للبترول والطاقة من عدة دول ، و19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية 8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى، و 26 ألف مشارك من دول مختلفة، و 25 شركة بترول عالمية ومحلية مشاركة في المؤتمر كما يشمل المؤتمر 73 جلسة حوارية و260 متحدثًا، وأكثر من 1900 يمثلون الشركات والمنظمات والجهات المشاركة، فضلا عن أكثر من 450 شركة عارضة و7 أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة، تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير مصر 2030، نحو الجمهورية الجديدة، مقدمة كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لكافة القطاعات في الدولة وخاصة دعمة المستمر لقطاع البترول، وعلى رعايته المستمرة لافتتاح مثل تلك المؤتمرات والمعارض الدولية.