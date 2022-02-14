/679479/بمشاركة-كهربا-هاتاي-سبور-يعود-لنغمة-الإنتصارات-على-حساب-جوزتيبي

انتهت أحداث مباراة هاتاي سبور التركي مع نظيرة فريق جوزتيبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح هاتاي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي المعارد في صفوف هاتاي سبور، من بداية المباراة، ليخرج في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.

غاب محمود كهربا عن التسجيل اليوم مع هاتاي سبور، ولكن مشاركته وظهورة كان قوي وفعال في التحركات ليعطي فريق الأفضلية من بداية المباراة وتحقيق الفوز.

بهذا الفوز رفع هاتاي سبور رصيد إلى النقطة الـ 39، ويحتل بهما المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، فيما تجمد رصيد جوزتيبي عند النقطة الـ 27، في المركز السادس عشر.

تشكيل هاتاي سبور أمام جوزتيبي

حراسة المرمى: منير محمدي.

الدفاع: صامويل أدجيكوبي - سيمون فاليتي - فاتح كوركوك - صادق باش.

الوسط: روبن ريبيرو - ديلان سانت لويس - أنور إيرجون.

الهجوم: محمود كهربا - أيوب الكعبي - مامي ضيوف.

محمود كهربا ينفي الظهور على كلوب هاوس

ونشر محمود كهرابا عبر حسابة الشخصي"انستجرام": للعلم بس أنا معنديش إبلكيشن "كلوب هاوس" ولا دا انا ولا دا صوتي اصلاً، وجاري أخد الإجراءات القانونية مع منتحل شخصيتي.

الجدير بالذكر أن كانت آخر الأزمات التي ثارت بسبب تطبيق "كلوب هاوس" التصريحات التي أطلقها عمرو الدردير، المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وضعية النادي والحقوق التي يحصدها.

هاتاي سبور بالدوري التركي

تعادل فريق هاتاي سبور أمام وريزا سبور بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري التركي الممتاز.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، خلال أحداث شوط المباراة الأول وتواجد في التشكيلة الأساسية، وغادر بعد نهاية الشوط الأول ملعب المباراة.