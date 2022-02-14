على تيك توك.. تخطي هاشتاج محمد رمضان 5 مليار مشاهدة «فيديو»

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أعلن الفنان محمد رمضان عبر فيديو له بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنتسجرام، عن تخطى هاشتاج محمد رمضان الـ 5 مليار مشاهدة، وقام في هذا الفيديو بتهنئة مصر وجمهوره كأول فنان عربي يتخطى حاجز المليون والذهاب إلى المليار.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة الفنان محمد رمضان لمصر وجمهور بعد تخطى الهاشتاج الخاص به الـ5 مليار مشاهدة على تيك توك.

محمد رمضان والـ 5 مليار مشاهدة

قام الفنان محمد رمضان بتهنئة مصر وجمهوره لأنه أول فنان عربي يتخطى حاجز الـ 5 مليار مشاهدة على تطبيق تيك توك، وقال في الفيديو: مبروك لبلدي أولًا ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاج محمد رمضان على تيك توك الـ 5 مليار مشاهدة وبكدة أصبح أعلى اسم فنان عربى على تيك توك.

محمد رمضان وأغنية باي باي ثانوية

وفي سياق آخر، طرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة التى حملت عنوان “باي باي ثانوية” والتى أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق وأن روج محمد رمضان لإغنيته الجديدة، بوصلة رقص على البحر. وقد نشر محمد رمضان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام"، بفيديو راقص مع بعض الفتيات على البحر معلقًا عليها: " قريباً.. أغنية باي باي ثانوية".

وتصدر محمد رمضان بها تريند اليوتيوب أكثر من خمسة أيام متتالية في مصر، محتفلًا بهذا النجاح الضخم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

ونتسعرض لكم كلمات أغنية «باي باي ثانوية» وهي : "كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية".

وكان قد سخر محمد رمضان مؤخرًا من هجوم الجمهور عليه بعد ظهوره بالشيشة في إحدى لقائته التليفزيونية خارج مصر، وذلك من خلال إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.