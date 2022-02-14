حسام فاروق ضيف ندوة الإعلام وبناء الوعى ضمن فعاليات معسكر إعداد القادة

جدة - نرمين السيد - الإعلامى الدكتور حسام فاروق، يقدم برنامج "بالبنط العريض"، والذى يبث على القناة الفضائية المصرية، السبت من كل أسبوع فى تمام الساعة 3:45 عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
ويحرر البرنامج ويقدمه الدكتور حسام فاروق، الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال، وإكرام مصطفى.
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