قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن أفراد الجالية المصرية بصحة جيدة وبخير ولا يوجد أي مشاكل داخل أوكرانيا .
وأضاف علي فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الإعلام الغربي تسبب في حالة كبيرة من التوتر بسبب التطورات السياسية بين روسيا وأوكرانيا ".
وتابع علي فاروق:" الوضع الحالي في أوكرانيا مطمئن ولا توجد أي توترات داخل أوكرانيا وهناك ترتيب مع السفارة المصرية ووزارة الهجرة على مدار الساعة ".
واكمل علي فاروق:" هناك حصر كامل بعدد أفراد الجالية المصرية، وهناك اتصال دائم مع أفراد الجالية للاطمئنان على أحوالهم ، وعدد المصريين في أوكرانيا حوالي 6000 مصري وعدد الطلبة يفوق الـ 70 %".
ولفت علي فاروق:" أفراد الجالية يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في أوكرانيا ولا نرغب في تصدير أي حالة من القلق والتوتر على أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا : نمارس حياتنا بشكل طبيعي.. وكلنا بخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.