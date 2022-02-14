رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا : نمارس حياتنا بشكل طبيعي.. وكلنا بخير

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن أفراد الجالية المصرية بصحة جيدة وبخير ولا يوجد أي مشاكل داخل أوكرانيا .

وأضاف علي فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الإعلام الغربي تسبب في حالة كبيرة من التوتر بسبب التطورات السياسية بين روسيا وأوكرانيا ".

وتابع علي فاروق:" الوضع الحالي في أوكرانيا مطمئن ولا توجد أي توترات داخل أوكرانيا وهناك ترتيب مع السفارة المصرية ووزارة الهجرة على مدار الساعة ".

واكمل علي فاروق:" هناك حصر كامل بعدد أفراد الجالية المصرية، وهناك اتصال دائم مع أفراد الجالية للاطمئنان على أحوالهم ، وعدد المصريين في أوكرانيا حوالي 6000 مصري وعدد الطلبة يفوق الـ 70 %".

ولفت علي فاروق:" أفراد الجالية يمارسون حياتهم بشكل طبيعي في أوكرانيا ولا نرغب في تصدير أي حالة من القلق والتوتر على أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا ".