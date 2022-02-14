رئيس الشهر العقاري: حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يقدم أوراقا...

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تم وضع نص جديد في القانون وهو تسجيل الوقائع والحيازة لمن يملك عقد بيع ابتدائي ويعيش حياة مستقرة هادئة لمدة 5 سنوات ويرغب في تملك المنزل الذي يستحوذ عليه"

وأضاف ياقوت في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم " :"تم وضع عقوبة مشددة لمن يقدم أوراقا مزورة وتلك العقوبة لا تقل عن الحبس لمدة سنة وغرامة 50 ألف جنيه".

وتابع :" منح الضبطية القضائية لرؤساء مأموريات الشهر العقاري لضبط المستند المزور وإعداد مذكرة وعرض الأمر على النيابة العامة".

ولفت ياقوت :" تسجيل العقارات يعمل على تنشيط سوق الائتمان العقاري للحصول على قروض من البنوك والتمويل العقاري