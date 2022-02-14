/679482/ماركينيوس-لا-نريد-الفوز-على-ريال-مدريد-لإقناع-مبابي-بالبقاء

كشف البرازيلي ماركينيوس قائد ومدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقف كيليان مبابي في مباراة الغد والتي تجمع بين فريقه مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد غداً في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال، والتي يحتضنها ملعب حديقة الأمراء بعاصمة الفرنسية باريس.

تصريحات ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان

وقال ماركينيوس في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد موجهًا حديثه لأحد الصحفيين: "ماذا تقصد بأن موسمنا سيبدًا غدًا؟.. هل نرمي ما مضى منذ بداية الموسم في سلة المهملات وما حققناه بمختلف البطولات؟".

وأضاف: "نحن نقدم مستوى جيد منذ بداية الموسم، لعبنا في مختلف البطولات وأمام منافسين أقوياء وسافرنا خارج فرنسا، ومابين الأداء الجيد والسيء كان هناك الكثير من القتال، ولا يمكن أن نغفل ذلك ونعتبر غدًا البداية".

وأشار: "المدرب فقط هو من يجيب على الأسئلة بخصوص اللاعبين، لذلك لا يمكنني إخباركم عن موقف نيمار من مواجهة ريال مدريد غدًا".

ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان

وشدد: "ميسي تأقلم الآن مع باريس سان جيرمان، واعتاد على الأجواء في باريس، مواجهة ريال مدريد بالنسبة له ستكون مهمة للغاية مثلنا جميعًا، وأتوقع أن يقدم مستوى جيد كما جرت العادة، ونتمنى أن يساعدنا ويكون حاسمًا غدًا".

وعن المباراة، قال ماركينيوس: "مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة، أمام فريق له تاريخ كبير للغاية في دوري أبطال أوروبا، ولكنها مباراة إقصائية في النهاية، مثل العديد من المباريات التي نخوضها في بطولات الكأس المحلية".

مبابي وسط باريس سان جيرمان وريال مدريد

وأردف: "لا نريد الفوز على ريال مدريد من أجل إقناع مبابي بالبقاء معنا، ولكن من أجل التأهل إلى دور الثمانية، وحينها سيكون كيليان نفسه في هذا الدور معنا".

وأشاد بـ مبابي: "كيليان لاعب رائع، شاب وصل لمرحلة متقدمة من النضج الذهني، نتمنى أن يصنع الفارق أمام ريال مدريد كما اعتدنا منه".

واختتم: "دور الجماهير في المدرجات سيكون قويًا، نريد أن يقومون بدورهم كما اعتدنا منهم، ونحن سنبذل أقصى ما لدينا في الملعب من أجلهم".