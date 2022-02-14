عاجل- طرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى غدا (الشروط والتفاصيل)

وأضاف خطاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أن المساحات متنوعة فى مدن كثيرة مثل دار مصر وجنة وسكن مصر، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة فى خلق فرص تملك وحدات جديدة.
وأوضح أن مبادرة الـ3% موجهة لشريحة الأعزاب الذى لا يتعدى دخله 10 ألف جنيه والأسرة 14 ألف جنيه، ومبادرة 8% لمتوسطى الدخل للأعزب الذى لا يتعدى دخله 40 ألف جنيه والأسرة 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المخصصة لهذا الإعلان حوالى 7 آلاف وحدة سكنية، والاستلام بشكل فورى، والمساحات فى سكن مصر من 113 إلى 130 مترا، وفى دار مصر وجنة من 100 إلى 150 مترا، لافتًا إلى أن الفوز بالوحدات بأسبقية الحجز.
وأكد أن أسعار الوحدات حسب المساحة والمدينة، منوها أن الهدف ليس الربح ولكن توفير سكن للمواطنين لتكون فى متناول الجميع.
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