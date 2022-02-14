/679487/بعد-إثارته-للجدل-تعرف-على-هوية-الأبطال-المشاركين-في-فيلم-بشتقلك-ساعات

أثار فيلم بشتقلك ساعات الذي يعرض حاليًا في مهرجان برلين بدورته 72، الجدل بشكل كبير نظرًا لأن قصة الفليم تدور حول قصة تتجه نحو المثلية الجنسية وأول قصة حب بين رجلين وكيف تتحول العلاقة بينهم، والذي يمثل من خلالها مصر والوطن العربي هناك.

دوت الخليج يرصد لكم معلومات حول النجوم القائمين بفيلم «بشتقلك ساعات» وذلك خلال السطور القادمة.

دنيا مسعود بدور الراوي

ينحصر دور دنيا مسعود في الراوي لهذه الحكاية على طريقة "شهرزاد" في حكايات "ألف ليلة وليلة"، ويذكر أن على الرغم من اعتماد دنيا مسعود على اللغة العربية الفصحى في سرد الأحداث، إلا أنها استخدمت في بعض المشاهد عدة ألفاظ جنسية بشكل صريح، وهي مغنية و ممثلة مصرية من مواليد الإسكندرية ولدت في 2 مايو عام 1979، وتقيم في باريس،ست دنيا المسرح في جامعة مصر بالاسكندرية.

ظهرت أول مرة على مسرح الأوبرا كمغنية سنة 2001م مع فرقة شرقيات بعدها أسست فرقة خاصة أطلقت عليها اسم “فيونكات دنيا” بمصاحبة آلة الإيقاع وآلة الكولة، ومن أغانيها “بتناديني تاني ليه” و “ع اللي إتغرب” و “روق الأناني” و “نعناع الجنينة” و “ببيع ياسمين” و “مش عيب عليكي”.

وكانت بدايتها مع التمثيل سنة 2001م في فيلم “خلي الدماغ صاحي”، و أيضًا من أبرزها جعلتني مجرما، أهل كايرو، تزوجت سنة 2011 وتواصلت عروضها الغنائية في باريس التي تقيم فيها حالياً، ومن أول أغانيها نعناع الجنينة مع محمد منير، وقد تم إتهامها بالإلحاد بسبب وشم طبعته على جسدها، وأثارت الجدل بشكل كبير.

أحمد الجندي بدور رئيسي

ولد أحمد الجندي يوم 4 نوفمبر عام 1987 في القاهرة ولكنه يقيم بمدينة أمستردام بهولندا منذ عام 2015، ودرس في كلية الفنون التطبيقية قسم إعلان، شارك أحمد الجندي في مسلسل الجامعة بدور "اسماعيل" الشهير بـ"ماوس" وهو شاب ذكي ومحب لعلوم الكمبيوتر، إلا أنه يفشل في العلاقات العاطفية.

كان مسلسل الجامعة أولى أعماله الفنية، ولم يكن يخطط للاستمرار في مجال التمثيل، وصرح أنه يرغب العمل في تخصصه وهو تصميم الجرافيك والإعلان، والتحق أحمد بأكاديمية الرقص المعاصر بجامعة أمستردام عام 2019، كما شارك في عروض راقصة بمختلف المسارح والمتاحف في كلا من الأرجنتين وفرنسا.

كما عمل أحمد الجندي أيضًا كمصمم الرقصات في العرض الراقص "PUFFER" الذي تم عرض في أمستردام.

باقي أبطال فيلم «بشتقلك ساعات»

أما عن باقي أبطال هذا العمل هم: سليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله، كما أن الإخراج لمحمد حسن شوقي هو مخرج مصري يعيش في ألمانيا.

ومن الجدير بالذكر أن الفيلم مستوحى من قصة حياة مخرج الفيلم الذي حول فيه مغامراته الجنسية إلى قصة مسلسلة بأسلوب “ألف ليلة وليلة”.

أغاني عربية في «بشتقلك ساعات»

ويحتوي الفيلم على العديد من الأغاني العربية منها أغنية “مش أنانية” لميريام فارس، وأغنية “في حاجات” لنانسي عجرم، وأغنية “يا حبيبي لا” لعمرو دياب، والتي غناها أحمد الجندي مع أحد أبطال الفيلم وغيرهم من الأغاني الأخرى.