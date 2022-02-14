/679488/لميس-الحديدي -تشيد-برسائل-الرئيس-السيسي-بمعرض-مصر-الدولى-للبترول

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول فى دورته الخامسة بمركز المنارة، قائلة ان هذا المؤتمر هام للغاية وتتضمن مناقشات عديدة انصبت أساسًا على القارة الأفريقية والطاقة الجديدة والمتجددة فى المنطقة وبدائل النفط ، خاصة ان العالم كله يهتم حاليا بأزمة التغير المناخي والطاقة الجديدة والمتجددة

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ايجبس ٢٠٢٢:

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة اون اى، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن القارة الأفريقية خلال المؤتمر، حيث قال ان نصف سكان القارة ليس لديهم طاقة وأنه يوجد ٤٠٠ الف حالة وفاة سنويا من سكان أفريقيا بسبب استخدام مواد الأخشاب والمواد الأولية فى الأشغال وان القارة الأفريقية لا تستطيع التعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة

واضافت لميس الحديدي ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تحدث عن البنية التحتية فى مصر، مشيدة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعى الدولة المصرية لإيجاد سبل جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير البنية الأساسية عن طريق برنامجها حياة كريمة لتحسين البيئة وتحسين حياة المواطن المصرى

مناقشات على هامش المؤتمر :

وقالت لميس الحديدي ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد التقى على هامش المؤتمر مع قيادات لمؤسسات نفطية كبرى فى العالم ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي لشركة بتروليوم، موضحه ان الرئيس تناقش معهم على استثماراتهما فى مصر بجانب شركات أخرى