/679489/حكم-مباراة-الزمالك-وسموحة-بالدوري-الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية، عن حكم مباراة الزمالك وسموحة في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد الغندور، في لقاء يشهد عليه استاد برج العرب.

تنطلق صافرة بداية مباراة سموحة والزمالك غداً في الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين ببطولة الدور يالممتاز.

رئيس بعثة الزمالك بأنجولا

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رئيس بعثة الفريق المتجه إلى أنجولا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالنادي: " جمال عبد الحميد عضو المجلس سيكون رئيسا لبعثة الفريق في رحلة أنجولا المقبلة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي".

ويلتقي الزمالك مع سجرادا الأنجولي يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن البعثة ستتوجه من أنجولا بعد الانتهاء من المباراة إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مجلس الإدارة مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن خطة المجلس المنتخب في الفترة المقبلة بعد الفوز في الانتخابات الأخيرة.

أحمد سليمان يرد بقوة على مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور مهاجماً لأحمد سليمان، أنه يمتلك العديد من الأموال التي لا يعرف عن مصدرها أحد، على الرغم من منصبة في الدولة ومصدر دخله لا يأتي بكل ذلك.

ونشر أحمد سليمان على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وقال: "أعلن أمام الجميع اننى اتعهد بأن أتقدم بطلب لإدارة الكسب غير المشروع لفحص مصادر دخلى انا واسرتى".

طلب أحمد سليمان من مرتضى منصور

وأضاف: "بشرط تقديم مرتضى منصور واسرته ذات الطلب ليفحص جهاز الكسب غير المشروع مصادر ثروتك انت وابناءك وجهة عملهم".

أردف: "ونفسى الدوله تحولنا معا للكسب الغير مشروع ولا انت راجل ابن راجل تعالى نلتقى غدا فى الكسب الغير مشروع ومكانه فى وزاره العدل علشان مصر كلها تعرف".

واختتم: "مين اللى سرق مصر وتربح من الزمالك ولا انت مش راجل و اخرك تستخبى وراء الميكروفون".