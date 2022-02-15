متحدث الوزراء: السيسى أكد أن المواطن البطل الحقيقى بمرحلة الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى، ووفقا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المواطن هو البطل الحقيقى فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى.





فى سياق متصل، وخلال اتصال أجراه مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "الدولة نجحت فى مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، واستطعنا مواجهة التداعيات دون أن يتأثر النشاط الاقتصادى، ولم نلجأ إلى إغلاقات شاملة كبيرة وطويلة لأن الاقتصاد المصرى كان لا يحتمل مثل هذا النوع من القيود وهو ما مكنا من تجاوز مرحلة الجائحة بأقل الخسائر".

وأضاف أن الدولة المصرية تعد رقم واحد فى الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا، ونتصدر حاليا المرتبة الأولى فى عدد من تلقوا اللقاح بين كل الدول العربية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لديها فائض من اللقاحات بما يقارب الـ70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة، مناشدا المواطنين :" كل من لم يتلقى جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع فى أخذ هذه الجرعة".

من جهة أخرى، أكد السفير نادر سعد أنه تم الاتفاق داخل الحكومة على آلية الإسراع فى نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات فى مخالفات البناء، مضيفا أنه :"تم الانتهاء من تعديل تشريعى فيما يخص مسألة التصالح فى مخالفات البناء تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، وهذا لا يعنى أن هذا التشريع سيوافق على الحالات الممنوعة حاليا لكن جزء من الحالات التى لا يجوز التصالح فيها حاليا سنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعى فى سبيل التسهيل على المواطنين"، علما أنه تم مراجعة ما تم تنفيذه على الأرض منذ تطبيق الاشتراطات الجديدة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه :"حتى الآن استقبلنا 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 فى القرى ،و1.2 فى المدن"، مضيفا :"كان هناك مشكلة وهى أن عدد كبير من طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الحالى لا يجوز التصالح بشأنها وهذه هى المعضلة الحقيقة، لأنها حالات مثل البناء على الأراضى الزراعية أو الأراضى ملك الدولة أو الأراضى التى تخص الآثار أو الاعتداء على أراضى تخص نهر النيل".

وأكد السفير نادر سعد أن قرار الدولة بمنع الدعم عن أى شخص يعتدى على الأراضى الزراعية تم البدء فى تطبيقه منذ 10 فبراير الجارى، مشيرا إلى أن أى حالات تم ارتكابها ابتداءً من 10 فبراير الجارى، يتم إبلاغ وزارة التموين والجهات المختصة فورا بأسماء الأشخاص المتعديين ليتم رفع الدعم عنهم بشكل فورى.

وأضاف أنه خلال أيام قليلة سنبدأ فى الإعلان عن عدد الحالات التى تم رصدها لأشخاص اعتدوا على الأراضى الزراعية بعد يوم 10 فبراير، وسيتم وقف جميع أشكال الدعم لهم، سواء دعم تموين أو خبز أو أسمدة، موضحا أن وزارة التموين ستبدأ فى إسقاطهم من القوائم المستحقة للدعم.