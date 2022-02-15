مهاب مميش: قناة السويس أسرع شريان وأكثر ممر ملاحى آمن فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال "مميش" ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "تن" الفضائية لبرنامج "رأى عام" مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الإثنين - إن قناة السويس جاهزة للتنافسية مع أى ممر ملاحى، موضحا أنه تم حفر قناة السويس الجديدة من أجل تقليل زمن انتظار السفن التى تمر بالممر الملاحى لقناة السويس.

وأشار إلى أن قناة السويس تعتبر أسرع مجرى ملاحى، حيث تم تعميق قناة السويس لـ 24 مترًا حتى تكون تكون قادرة على التعامل مع الأجيال الجديدة من السفن الكبيرة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن مصر تعمل على تطوير قناة السويس بشكل مستمر، معتبرا أن قناة السويس تعد أكثر ممر ملاحى آمن فى العالم.

وتابع "مميش" أن هيئة قناة السويس تغلبت على جائحة كورونا، ومعدات عبور السفن فى أعلى مستوياتها، ولا غنى عن قناة السويس فى الفترة المقبلة، منوهًا بأن هيئة قناة السويس لديها القدرة على تقديم خدمة الإنقاذ لأى مشكلة تمر بقناة السويس، مثلما حدث مع السفينة "إيفر جرين".