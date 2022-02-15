نادر سعد: تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان يتضمن 5 محاور  

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان يتضمن 5 محاور أبرزها بناء الإنسان ومواصلة المشروعات القومية والإصلاح الاقتصادى رغم جائحة كورونا.





وقال السفير نادر سعد ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الإثنين، إن :"التقرير يأتى تنفيذا لالتزام تعهد به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عندما قدم برنامج الحكومة إلى البرلمان"، موضحا أنه تعهد للبرلمان بأن يطلعهم على تطورات تنفيذ البرنامج أولا بأول.

وأشار إلى أن الحكومة اعتادت أن ترسل إلى البرلمان كل 6 أشهر تقرير متابعة يوضح أهم ما تم انجازه على الأرض خلال الـ6 أشهر.

وأوضح السفير نادر سعد ،أن تقرير اليوم يضم 3 سنوات مجتمعة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، ويعطى التقرير لكل نائب صورة مكتملة عن كل المشروعات التى تنفذها الدول فيما يخض جوانب التنمية على أرض مصر مجتمعة فى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن "التقرير وصل إلى 380 صفحة شامل الـ 3 سنوات، وتم تقسيمة إلى 5 محاور تغطى كل جوانب التنمية، وتم تفصيل المشروعات التى تم تنفيذها فى كل محور من المحاور"، موضحا أن هذا التقرير جزء من الدور الرقابى للمجالس النيابية.

وأكمل السفير نادر سعد أن تقرير الحكومة المقدم إلى البرلمان يشمل جهود ومشروعات الحكومة فى مختلف المجالات المقدمة للمواطنين منذ عام 2018 وحتى عام 2021.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى استطاع تجاوز المرحلة الصعبة وتداعيات كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، شارحا :"بعد نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى دخلنا فى مرحلة الإصلاح الهيكلى، وهو لم يكلف المواطن أى شئ لأنه يتناول إجراءات تطبقها الحكومة على نفسها دون تحميل المواطن أى أعباء".