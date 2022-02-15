جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تقريرا عن أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، وتناول جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان المصرى.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة المصرية فى مجال بناء الإنسان:- يذكر أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة سعت إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان المصرى (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.