نشرة أخبار الفن: ميرفت أمين تستدعي روح دلال عبد العزيز للاحتفال بعيد الحب.. هند صبري تعاني من آثار انفصال والديها.. وهذا أول ظهور لحمو بيكا بعد تعرضه لأزمة صحية

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

ميرفت أمين تستدعي روح دلال عبد العزيز للاحتفال بعيد الحب

احتفلت الفنانة ميرفت أمين بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حارصة كل الحرص على الاحتفال في وجود روح صديقتها الراحلة دلال عبد العزيز.

نشرت إيمي سمير غانم مقطع فيديو جديد عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهرت في الفيديو ميرفت أمين وهي مرتدية سلسلة على شكل «دلال عبد العزيز».

وعلقت إيمي على الفيديو: "ياروح قلبي وأمي وحبيبتي.. دايمًا مع بعض".

هند صبري ضيفة أنس بوخش في برنامج «ABtalks» بهذا الموعد

تحل الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج «ABTalks» الذي يقدمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، وذلك غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتتحدث هندي صبري خلال البرنامج القائم على الأسئلة الشخصية، عن تجاربها الحياتية السابقة، وذكريات الماضي والطفولة، كما تكشف عن أكثر الصفات الغير محببة لها وتأثير انفصال والديها عليها.

وقالت هند صبري في الإعلان الترويجي للحلقة: "طفولتي كانت هادية جداً، كنت متعلقة بأهلي عشان كده لما انفصلوا كتير اتوجعت وتوهت".

وتابعت: "المرأة لما بتتعود تسمع الكلام طول الوقت بتفقد صوتها.. أنا لا يمكن أسامح في الكذب".

حمو بيكا في أول ظهور له بعد أزمته الصحية:«ربنا ياخدني.. بتتنمروا على كرشي»

خرج مؤدي المهرجانات حمو بيكا في أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، للرد على من تنمر عليه بعد ظهوره من داخل المستشفى وهو يخضع لرسم قلب وفحوصات طبية.

وقال بيكا في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا طالع أقولكم أن أنا الحمدلله بقيت أحسن من الأول، ولو أنا مسحت البوست اللي فات فبسبب كمية التنمر، المرض عمره ما يكون فيه تنمر ".

وتابع: "حابب أقول للناس اللي اتنمرت عليا دي حرية شخصية ليك وربنا ما يجبلك حاجة وحشة أصلًا إذا كان فيك أو في بيتك.. وحابب أشكر الناس اللي سألت عليا عشان أنتوا أنضف ناس، اللي بيحبني بيحبني من غير مقابل دا اللي معدنه أصلي وكويس.. واللي اتنمر عليا في شدتي حابب أقولك ربنا يسامحك وما أشوف فيك أي حاجة وحشة".

وأضاف:"المرض اللي أنا فيه اللي معاه بينجى منه واللي مش معاه مبينجاش منه.. هو أنت طلعت اتنمرت عليا عشان ايه عشان كرشي؟ ربنا ما يكتبها عليك يا عم"

واختتم حمو بيكا حديثه قائلًا: "اللي جاي أحسن بإذن الله وطول ما أنتوا في ضهري أنا مكمل المشوار.. واللي قال ربنا ياخده يا عم أنا ربنا لما ياخدني هستريح والله أحسن ما أعيش مش عارف أخد حقي".