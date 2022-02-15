/679493/استشاري-الطرق-تم-مراعاه-النسق-الحضاري-في-رصف-الشوارع-لتصريف-الامطار-بحي-السيده-زينب

وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،و الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيده زينب قام الحي برفع كفاءه الشوارع بما يليق بتاريخ الحي ولتواكد اكبر عدد من الاضرحه تم تجديد اكبر عدد من الشوارع الرئيسه والجانبيه والحواري والازقه بحي السيده زينب لرفع كفائتها لما يتمتع به الحي من عبق التاريخ وتواجد اكبر عدد من الاضرحه .

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وقد نفذت الشركه المصرية للمقاولات والتجاره برعايه رئيس مجلس اداره استشاري الطرق المهندس ياسر محمد عبد الفتاح ومهندس شادي رضا محمد مدير المواقع و سيد علي مشرف المواقع ووليد حنفي مسؤل التشوينات

استشاري الطرق: تم مراعاه النسق الحضاري في رصف الشوارع لتصريف الامطار بحي السيده زينب

في وقت قياسي تم رفع كفاءه الشوارع التي لم يتم تطويرها منذ وقت طويل ووفقا لرؤيه الدوله حول تطوير الشوارع بشكل حضاري ومراعاه النسق الحضاري وتم تطوير ورصف الشوارع والميادين الحيوية، ومنها "شارع ابن يزيد أرض يعقوب شارع البراد والخولي والسعدنى والبنان وخليفة وبدوي وبيرم التونسي والبغالة والتلول وعبدالمجيد اللبان ومراسينا " وشياخة المنيرة والانشاء وشارع طالون ، وتم عمل انتر لوك لحارة سليم وعبد الرحيم البيساني ومنظره السكره والشوارع الجانبيه بالمورادي وايضا المدبح وزينهم واستبدال الانترلوك المتهالك وتجديده بالكامل وضبط فوهات البلاعات لتصريف الامطار مع إناره الشوارع الرئيسية وأيضا الحواري الجانبية مع رصف الرصيف الخاص بمدرسه السنية والاستعانه بشركه الكهرباء لوضع الكابلات التي خرجت من أسفل البلاط المتهالك لرصيف مدرسة السنية وقد تم سفلتة الشوارع الرئيسية ورصف للطرق وتركيب بلاط انتر لوك، وايضا يتم الان رصف الارصفه بالشوارع الرئيسه وعمل الرمبات لكل رصيف

وقال المهندس ياسر عبد الفتاح ان التبليط سواء للشوارع او الارصفة تم الاتفاق حتي يكون في اطار النسق الحضاري وتم مراعاة التبليط بالميول لصرف مياه المطر ،وتم عمل صيانه للبلوعات الصرف الصحي حتي لو سقطت الامطار تنصرف مياه المطر في دقاىق معدودات، وايضا تم عمل واستكمال الإنارة بحي السيده زينب واناره الشوارع الرئيسه بللمبات الليد الموفره للطاقة.