انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد: إستقرار في الحالة الجوية في مصر خلال يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان حالة الطقس عن يوم الثلاثاء 15 فبراير، والذي أظهر عن إستقرار في الأحوال الجوية وحتى آخر الأسبوع، وأظهر أن الطقس يكون معتدل خلال فترات النهار على أنحاء متفرقة من البلاد، وفي مناطق آخري يكون مائل للدفء، ولكن خلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

تقرير الحالة الجوية في مصر عن يوم الثلاثاء ١٥فبراير ٢٠٢٢

طقس القاهر الكبرى والوجه البحري

وصفت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في القاهرة والوجه البحري معتدل خلال النهار، وشديدي البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا مع غائم جزئي.

السواحل الشمالية الغربية والشرقية

وصفت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدل خلال النهار، وشديد البرودة + صقيع ليلا، أما الظواهر الجوية تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا مع غائم جزئي، بالإضاة إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيف بنسبة 30% تقريبا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافىء خلال النهار، وشديد البرودة ليلا، أما الظواهر الجوية تكون نشاط للرياح غائم جزئي.

شمال وجنوب الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الطقس في شمال الصعيد مائل للدفء خلال النهار، وشديد البرودة + صقيع ليلا، أما الظواهر الجوية تكون نشاط للرياح غائم جزئي وتكون شبورة مائية، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا وشدد البرودة ليلا، والظواهر الجوية يكون الطقس مشمس.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير