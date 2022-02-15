مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على سبورتنج لشبونة البرتغالي فى دورى أبطال أوروبا

/679501/مانشستر-سيتي-ضيفا-ثقيلا-على-سبورتنج-لشبونة-البرتغالي-فى-دورى-أبطال-أوروبا

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراته اليوم الثلاثاء ضد فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق سبورتينج لشبونة ضد فريق مانشستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر سيتي على معظم مجريات المباراة، وهدد لاعبوه مرمى برينتفورد، حتى أستطاعوا أن يحرزا هدفين ليواصلوا تصدرهم للدوري.

وأفتتح رياض محرز الأهداف في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، صم عزز كيفين دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الجانب الأخر خسر توتنهام أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3/2، ليبتعد الفريق عن مراكز التوب فور.

وبتلك النتائج أرتقع رصيد مانشتسر سيتي للنقطة رقم 60 متصدراً لجدول الدوري، فيما ظل برينتفورد بالمركز الـ14 برصيد 23 نقطة.

أحداث مباراة مان سيتي وليستر سيتي

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

أهداف المباراة

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.