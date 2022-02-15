صحف الكويت تبرز افتتاح الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى إيجبس 2022

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الثلاثاء، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر الدولى إيجبس 2022 بمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية.





ففى صحيفة "الأنباء" الكويتية وتحت عنوان "السيسى: أنفقنا 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر أنفقت نحو 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الـ 7 الماضية، مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصرى تتكلف نحو 40 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى، قال فى مداخلة خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2022) أمس، إن المواطن المصرى لم يكن يتجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادى فى الماضى ولكنه تجاوب الآن عندما لمس جدية من الدولة فى تنفيذ تلك الإصلاحات، تحمل تبعات اقتصادية صعبة»، مبديا ترحيبه بالحضور من الوزراء والشركاء والشركات على وجودهم والذى يشكل دفعة قوية للموضوعات التى تناولها المؤتمر.

وفى صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "السيسى افتتح المؤتمر الدولى «إيجبس 2022» بمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية " قالت الصحيفة أن الرئيس السيسى أشار إلى أن قارة إفريقيا كانت متأخرة عن التقدم الإنسانى لأسباب تاريخية، وأنه لا يجب أن تدفع الدول الإفريقية ثمن الآثار التى نجمت عن الاستعمار واستغلال مواردها مرة أخرى.

وقال السيسى: «إفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدما وأكثرها فى محدودية الدخل والفقر والجهل، ونصف سكان القارة بدون طاقة.. الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار»، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية فى إفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.