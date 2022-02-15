عاجل- الصحة تقلص فترة عدوى كورونا بشروط

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالغفار، أن فترة القدرة على نقل العدوى للآخرين تنتهى بعد 5-7 أيام بشرط زوال ارتفاع درجة الحرارة حتى لو استمرت الكحة والرشح بعد 7 أيام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.