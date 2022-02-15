الصحف تبرز تأكيد السيسى تجاوب المواطن مع خطط الإصلاح

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر وضعت نفسها فى المكان المناسب بتنفيذ مشروعات بنية أساسية خلال السنوات السبع الماضية بقيمة 400 مليار دولار، كى يصل المواطن لحالة الرضا، بالإضافة إلى مشروع «حياة كريمة» الذى سيكلف الدولة 40 مليار دولار.

وأوضح الرئيس السيسى أن المواطن المصرى لم يكن لديه استعداد للتجاوب مع أى إصلاح اقتصادى حقيقى إلا عندما وجد نتائج وآثار مشروعات البنية الأساسية، وتحمل آثارا اقتصادية صعبة لأنه شعر بنتائج هذه المشروعات على أرض الواقع، كما أكد تطوير علاقات التعاون مع شركات البترول العالمية بما يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة فى المنطقة.

وأضاف الرئيس، خلال مداخلته فى افتتاح الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجيبس 2022»: «لكى تكون مصر مركزا لطاقة الكهرباء على سبيل المثال كان لابد أن تكون شبكات الكهرباء والنقل والإنتاج قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن والسعودية وغيرها من الدول، وهو ما يعتبر غير متاح فى جميع دول القارة الإفريقية».

وقال الرئيس: «مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموا اقتصاديا إيجابيا خلال الجائحة فى ظل إجراءات احترازية اتخذتها وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ولم تتوقف لحظة عن العمل».

وأكد الرئيس أن الإنسان قادر على التغلب على التغيرات المناخية وتجاوزها، موجها حديثه للأجيال القادمة: «لا تنزعجوا من التحديات فالإنسان قادر على التغلب عليها»، وقال إن مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذى تنظمه مصر فى نوفمبر المقبل، سيخرج بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف التى مروا بها.

وقد عقد الرئيس السيسى على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع رؤساء شركات البترول العالمية، حيث أكد ــ خلال استقباله أمس برنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم «بى بي» ــ دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع الشركة البريطانية، نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها فى مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة فى المنطقة.

ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة، وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول فى مصر، كما أكد الرئيس السيسى ــ خلال استقباله أمس جون كريستمان، رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى الأمريكية ــ تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة فى مصر، التى تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن صادرات قطاع البترول شهدت ارتفاعا خلال 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار، وتم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالى 2.9 مليار دولار، كما أكد نجاح القطاع فى توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، مع جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة فى مجال البحث والاستكشاف.

وأشار الوزير إلى أن معدلات توصيل الغاز الطبيعى واصلت نشاطها عند مستوى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالى بالرغم من جائحة كورونا، حيث وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى حاليا إلى أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون فى يونيو المقبل، تخدم 57 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة فى توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بما يؤدى لتوفير دعم يُقدر بحوالى 20 مليار جنيه سنويا.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دور وزارة التعاون الدولى على مدار الفترة الماضية، التى تبذل قصارى الجهد فى حشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية التى تتبناها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى؛ لاستعراض مشروعات الوزارة خلال العام الجارى.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الجارى على التوسع فى مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى بناء على النتائج الإيجابية التى تحققت فى مرحلته الأولى.

وأكدت الوزيرة استمرار جهود وزارة التعاون الدولى لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى ترتكز على محاور أساسية منها دعم تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والاستثمار فى رأس المال البشرى، فضلا عن الترويج لمستهدفات وبرامج المبادرة.

وفيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى أوضحت الوزيرة: تهدف التدخلات الإنمائية إلى تحقيق التكامل مع المبادرة القومية لتطوير الريف المصرى، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة فى مناطق تدخلات المشروع.

وفى سياق آخر أكد الدكتور مصطفى مدبولى، الأهمية التى توليها الدولة لسرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين جودة الحياة لأهالينا فى القرى، وخططها للتوسع فى إقامة المشروعات الخاصة بتحلية المياه، بهدف إتاحة المياه النقية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أكد حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحى، بغرض الاستفادة منها بعد المعالجة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.