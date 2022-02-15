تنفيذ أعمال محور مجمع مدارس وتطوير حديقة العلوم بالإسماعيلية (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمى، فى أعمال "محور خدمة" خاص بمجمع مدارس 24 أكتوبر من الخلف، مع فتح بوابات المدارس، واستغلال البوابات القديمة فى الزيارات وحالات الطوارئ فقط لاغير، مع عمل مساحة لانتظار للأهالى والمدرسين،.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالعمل على اتخاذ اللازم لتحقيق السيولة المرورية، وإزالة المعوقات التى تعوق حركة المرور فى منطقة امتداد محور فؤاد عزيز غالى والمارة بمجمع مدارس 24 أكتوبر الابتدائية والإعدادية. وأكد المهندس أحمد الشيمى تنفيذ العمل لتحويل الشارع إلى اتجاهين يوصل بين شارع فؤاد غالى وصبرى مبدى، فضلا عن رفع كفاءة الحديقة المهملة بالمنطقة، والبدء فى أعمال السور الخارجى لها، تحت مسمى "حديقة العلوم والفنون" والتى تروى تاريخ وفنون محافظة الإسماعيلية، وفور الانتهاء من أعمال السور الخارجى للحديقة، تبدأ الطرق والنقل فى المرحلة الثانية من مراحل تطوير ورفع كفاءة الحديقة. وأكد المهندس احمد الشيمى مدير عام الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية،أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، سيتم تسليم محور خدمة مجمع مدارس 24 أكتوبر، والانتهاء من رفع كفاءة حديقة العلوم والفنون، طبقا للخطة الزمنية للطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، قبل بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الحالى، وسير كل الأعمال بالتوازى داخل منطقة العمل.

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