جلب الرزق وزيادة المال.. نصائح مجدى عاشور

جدة - نرمين السيد - ما هى الأشياء التى إن فعلتها زاد رزقى ورضى عنى ربى؟.. سؤال يجول بخاطر الجميع، إذ كلنا نسعى لطلب الرزق الحلال، وزيادة، وهو ما أجاب عليه الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان "دقيقة فقية".





قدم عاشور 5 نصائح هامة، لجلب الزرق الحلال، شملت: الأخذ بالأسباب المتاحة مع التوكل القلبى على الله عز وجل، حيث يقول تعالى: (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ).

وتضمنت: العمل على تقوى الله بفعل الخيرات قدر المستطاع؛ لقول الله سبحانه: (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ).

نصح عاشور أيضًا بـ بر الوالدين وصلة الأرحام، بالتعاون والمساعدة والتزاور والتواصل، حيث يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : " مَن أَحَبَّ أن يُبْسَطَ له فى رزقِه ، وأن يُنْسَأَ (أى يُزَادَ) له فى أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَه ".

كمتا أن من أهم أسباب زيادة الرزق، وبحسب مستشار المفتى، كثرة الاستغفار ، ولو بعبارة : "أستغفر الله" مع محاولة حضور القلب عند الاستغفار ، يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : " من لَزِمَ الاستِغفارَ جَعَل اللهُ له مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخرَجًا، ومِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ورَزَقه مِن حيثُ لا يحتَسِبُ".

إلى ذلك يجب على الإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يزداد رزقه، فقد جاء فى الحديث عن أُبَى بن كعب رضى الله عنه قال : قلتُ يا رسولَ اللهِ ! إنى أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتى ؟ فقال: "ما شئتَ"، قلت : الربعَ ؟ قال: "ما شئت، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك"، قلتُ: النصفَ؟! قال : "ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك"، قلت: فالثُّلُثَيْنِ ؟ قال: "ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك"، قلتُ: أجعلُ لك صلاتى كلَّها؟! قال: "إذًا تُكْفَى همَّك، ويُكَفَّرُ لك ذنبَك".

وشدد "عاشور" أنه يجب على الإنسان أن يعلم ويتيقن أن رزقه مكفول من قِبَلِ الله عز وجل، وهو يتكوَّن فى بطن أمه، يقول الله تعالى : (وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ . فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ)، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ أحدَكم يُجْمَعُ خَلْقُهُ فى بطنِ أمِّه أربعينَ يومًا نطفةً ، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مضغةً مثلَ ذلك، ثم يبعثُ اللهُ إليه ملَكا ، ويُؤمرُ بأربعِ كلماتٍ، ويُقالُ له: اكتبْ عملَه، ورزقَه، وأجلَه، وشقى أو سعيدٌ؛ ثم يُنفخُ فيه الروحَ".