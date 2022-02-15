/679504/تعرف-على-غيابات-الزمالك-وسموحة-قبل-مواجهة-اليوم

يستعد الزمالك لمباراته ضد فريق سموحة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: غيابات الفريقين يغيب الثنائي مروان حمدي وأحمد رمضان بيكهام بسبب الإيقاف، فيما يغيب طارق حامد لاعب الزمالك بسبب الإصابة. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في حراسة المرمي: محمد عواد –محمد أبو جبل- السيد عطية في خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني –محمود الونش- محمد طارق- عبدالله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حكزة المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور- أشرف روقا- ماجد هاني- يوسف أوباما –إسلام جابر-أحمد زيزو- محمد أوناجم- شيكابالا – أشرفب بن شرقي –رزاق سيسية. في خط الهجوم: عمر السعيد –سيف الجزيري –حسام أشرف. مواعيد مباريات الزمالك في الدوري الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة. الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر. ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر. بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر. المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر. الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر. انتخابات الزمالك تفوق مرتضى منصور على غريمة أحمد سليمان، في منافسة قوية وشرسة، شهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بالقلعة البيضاء. عقدت الجمعية العمومية بنادي الزمالك الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري، على التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد لفترة 2022/ 2026.

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