أحمد راشد يشيد بجهود أطباء الجيزة فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد راشد، محافظ الجيزة الدكتور أحمد حسانين، نقيب الأطباء بالمحافظة، والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالخدمات الطبية وأحوال الأطباء بجميع أنحاء المحافظة.





وأشاد المحافظ فى بداية اللقاء بتكاتف الجهود ودور الأطباء فى التصدى لجائحة كورونا، للخروج بالوطن من هذه الأزمة، موجهاً الشكر لكل القائمين على تنفيذ الأعمال من أطقم طبية وتمريض وفنيين لتعظيم الجهود المبذولة وللحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

وأكد أحمد راشد أهمية التواصل الدائم بين النقابة وأجهزة المحافظة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية وتقديم يد العون للمواطنين والمشاركة فى القوافل الطبية التى يتم تنظيمها وتوفير التدريب اللازم للأطباء فى جميع التخصصات.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار تحقيق الانضباط بالمنظومة الصحية داخل المحافظة وتحقيق الدور الرقابى على المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.

ووجه خلال اللقاء بتعاون الأحياء وإدارة الإعلانات مع نقابة الأطباء فيما يخص مراجعة وتدقيق بيانات اللافتات الخاصه بالعيادات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى توجية إنذارات للكيانات الطبية الغير مستوفيه للاشتراطات لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات الغلق حيالها.

من جانبه وجه الدكتور نقيب الأطباء، الشكر والتقدير لـ محافظ الجيزة مقدما درع النقابة نظير الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، ولتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة للتصدى للصعوبات التى تواجه منظومة القطاع الصحى.