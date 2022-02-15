ضمن الأسبوع العربى للتنمية.. وزير الشباب يتحدث عن فرص جديدة للمستقبل

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، صباح اليوم الثلاثاء، فى فعاليات "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" فى نسخته الرابعة تحت شعار "معا لتعافى مستدام".





وتحاور وزير الشباب والرياضة مع المشاركين فى جلسة "فرص جديدة للمستقبل" التى يتضمنها برنامج الملتقى الذى تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة 13-15 فبراير الجارى.

حضر الجلسة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، ومها عفيفى مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة جوجل.

وفى عرضه التقديمى، أكد وزير الشباب والرياضة حراك الدولة المصرية فى كل القطاعات، والعمل الدؤوب من أجل التنمية المستدامة القائمة على رؤية واستراتيجية علمية، مع ربط مصر بما يدار فى العالم أجمع، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه البالغ بالعلم والتطبيق، وتحديد أولويات الدولة المصرية بشكل واضح استنادا على النزاهة والشفافية، والاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءة فى مختلف المجالات.

وأضاف الوزير أن الاهتمام بالشباب يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية إذ يشهد الشباب المصرى خلال الآونة الراهنة اهتماما واضحا وبشكل غير مسبوق، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالمرأة، وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى تنفيذا لرؤية الدولة.

وتطرق الدكتور أشرف صبحى إلى جهود وزارة الشباب والرياضة على صعيد إعداد القيادات الشابة، وتمكينهم، وتنمية مهارات الشباب، والتوسع فى تنفيذ البرامج والمشروعات المنفذه لهم داخل المنشآت الشبابية فى كل أنحاء الجمهورية ضمن توجه الدولة نحو الاستثمار البشرى، علاوة على برامج الوزارة على صعيد التنمية الرياضية واكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يعد واحدا من الفعاليات الهامة التى تسلط الضوء على التنمية المستدامة والجهود المبذولة فى العمل التنموى ولقاء الخبراء والمعنيين بالتنمية المستدامة وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وممثلى كل الأطراف المعنية لاثراء الحوار والمناقشات وطرح المبادرات التى تعزز جهود التعافى بعد جائحة كورونا، مقدما الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية ووزارة التخطيط على تنظيم الملتقى، متمنيا الخروج بتوصيات بناءة تسهم فى تعزيز التنمية المستدامة.