أندريه زكى ناعيا يوحنا قلته: فقدنا مفكرا مصريا كبيرا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصرى الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، الذى رحل عن عالمنا بعد عطاء فكرى طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذى كان له دور عظيم فى دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية".

وتقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين.