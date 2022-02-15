التعليم العالي: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون في مجال ريادة...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، حول توقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع شركة "بى تي إس للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات".

وأوضح التقرير أن بروتوكول التعاون يهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، من خلال تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بهدف المساهمة في تأهيلهم، وتوفير البيئة اللازمة لنمو أفكارهم وابتكاراتهم، والعمل على تحويلها إلى أعمال ناجحة، وتقديم مُعطيات تؤدي إلى خلق فرص عمل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة .

وأضاف التقرير أنه سيتم تقديم الدعم اللازم للمشروعات فى مرحلة الاحتضان، وتسريع الأعمال لتشجيع واحتضان المُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة والبازغة في المجالات الصناعية المختلفة.

وأشار التقرير إلى قيام الطرفان بتقييم التكنولوجيات والنتائج والاقتراحات والمشروعات التطويرية من حيث جاهزيتها للتسويق، وإمكانية تطويرها كمشروعات تُفيد المجال التكنولوجي في مصر وفقًا للأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن مبادرة "وادي التكنولوجيا التطبيقية المصري" تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القُدرات الإبداعية للشباب المصري، وكذلك دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمُتوسطة في مجال التكنولوجيا التطبيقية، وبناء وعي مجتمعي رقمي من خلال حزمة من البرامج المُتنوعة، التي تهدف إلى تقديم خدمات مُتكاملة لإثراء الثقافة المجتمعية لفكر ريادة الأعمال والابتكار والعمل الحر، وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني والبرامج التخصصية للابتكار وبرامج لدعم ريادة الأعمال وتوطين الصناعات والابتكارات التكنولوجية المحلية وتسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا، و كذلك دعم برامج الاستثمار وتمويل الشركات الناشئة.

شهد توقيع بروتوكول التعاون، المهندس عبدالعزيز السيد رئيس مجلس إدارة الشركة، ود. طارق عبدالملاك عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والمهندسة مها مندور الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس محمد حجازي، والمهندس محمد طارق أعضاء مجلس الإدارة.