تقلبات جوية.. تعرف على حالة الطقس ابتداء من يوم الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة مرتقبة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من يوم الجمعة 18 فبراير حتى يوم الأحد 20 فبراير 2022.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن النماذج العددية ترصد حالة من التقلبات الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد، لليوم السابع، أنه يتم حاليا متابعة النماذج العددية وسيتم اصدار بيان تفصيلى عن حالة عدم الاستقرار المرتقبة خلال الساعات القادمة .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية ، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02 .