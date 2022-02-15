نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج.. نسبة نجاح 71%

عقب انتهاء كافة المديريات التعليمية من تصحيح ورصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية قام محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي باعتماد ، نتيجة الدور الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022، بنسبة نجاح 71%، كما اعرب محافظ سوهاج عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب من الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق.



اعتماد النتيجة

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور عربي أبو زيد الذي حضر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألف 844 طالب وطالبة، حضر منهم 90 ألف 234 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألف 774 طالب وطالبة بنسبة نجاح 71%.