انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة المصرية.. 6 إجراءات مهمة إذا أُصبت بفيروس كورونا تعرف عليها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا داخل جمهورية مصر العربية، قام الدكتور حسام عبد الغفار اليوم بإعطاء بعض المعلومات للمواطنين عند تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحة وزارة الصحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وذلك حتي لا تتفاقم الإصابة بالفيروس، ويتم حدوث مضاعفات آخري، ولذلك قامت وزارة الصحة بنشر هذا المنشور التوعوي للمواطنين.

أهم الإجراء الواجب إتباعها عند الإصابة بفيروس كورونا

لا تقلق

قم بعزل نفسك من 5-7 أيام وخذ قسط وفير من النوم

ارسل رسالة لرقم العزل المنزلي 1440

أكثر من شرب السوائل والمياه

استخدم مخفضات الحرارة والمسكنات عند اللزوم فقط

إذا شعرت بالأعراض التالية توجه على الفور إلى عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية

أهم الأعراض التي قد تشعر بها ويتوجب عليك الذهاب للمستشفى

صعوبة في التنفس

انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92

الاضطراب في درجة الوعي

ارتفاع متواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لمخفضات الحرارة لمدة 48 ساعة

حالات الإصابة بفيروس كورونا يومي الأحد 13 فبراير 2022

وفي هذا الشأن أيضا بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورنا عن يوم الأحد 13 فبراير عدد 2131 إصابة، أثبتت التحاليل التي أجريت عليهم إيجابية العينة وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، كما سجلت أعداد الوفيات عدد 57 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد المتعافون من الإصابة 2310 متعافي، والتي سمح لهم بمغادرة المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.