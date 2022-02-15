محليه النواب تناقش طلب نائب التنسيقية بشأن مخلفات القمامة على الترع بمركز ههيا فى الشرقية

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اليوم بحضور وزير الري..
10:55 ص - الثلاثاء 15 فبراير 2022
تستكمل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس احمد السجيني، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: حاتم أحمد عبد العزيز، خالد بدوى بشأن : تراكم القمامة والمخلفات ببعض الترع والمصارف بمركز ههيا - محافظة الشرقية - مثل (ترعة دبوس - ترعة الشيخ عطا - ترعة أم الشوك - ترعة بني عامر) والعديد من الترع الأخرى، وتقدمت بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، ولكن دون جدوى، فضلا عن غياب الدور التنسيقي بين الوزرات المعنية، كالتنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي) في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وضفاف المجاري المائية الأمر الذي أدى إلى تراكم القمامة لعموم محافظات الجمهورية، وبخاصة شوارع مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية، ومدى تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطنين نتيجة انتشار الأوبئة وتشويه الذوق العام، ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.
دوت الخليج
تفاصيل اجتماع محلية النواب اليوم
وذلك في ضوء استمرار عرض ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية، والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم (4) لسنة ۲۰۱۷، بشان الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الإثنين الموافق 31 من يناير سنة ۲۰۲۲ في هذا الشأن.
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