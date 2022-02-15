/679522/أحمد-العوضي-يتغيب-عن-السباق-الرمضاني-2022-لهذا-السبب

كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن انسحابه من الماراثوان الرمضاني المقبل 2022 لانشغاله في تحضير فيلم العيد.

دوت الخليج يرصد سبب تغيب النجم أحمد العوضي عن الماراثون الرمضاني المقبل.

أحمد العوضي ينشغل في تحضير فيلم العيد

وأعلن العوضي عن غيابه من خلال لقائه مع برنامج «زق عجلك» على شعبي إف إم قائلًا: أعلن انسحابي من رمضان 2022 لأني أستعد لفيلم جديد سيطرح في العيد، وعشان كده مش هقدؤ اشارك في رمضان".

الموت يفجع أحمد العوضي

على الصعيد الآخر فجع الموت الفنان أحمد العوضي في وفاة خاله، وأعلن عن رحيله من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب قائلًا: «خالي الحبيب.. ربنا يرحمك ويغفرلك».

أحمد العوضي يتعاطف مع ماسأة الطفل الراحل ريان

هذا وقد تعاطف العوضي مع الطفل ريان، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، حيث نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة للطفل وعلق عليها قائلاً: ”اللهم اني اسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت وإذا سألت به اعطيت اللهم اخرجه من الضيق كما اخرجت يونس من بطن الحوت ورده الي والديه سالما”.

وحرص أحمد العوضي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك برسائل رومانسية ونشره مجموعة صور من حفل عيد ميلادها عبر صفحته الشخصية “فيسبوك”: “بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا”.

أحمد العوضي يدعم حسام بوجي

و استجاب الفنان أحمد العوضي، لأمنية ضحية التنمر «حسام بوجي» بعدما تمنى رؤيته ودعمه قائلًا: “من يتنمر على الشكل إنسان غير سوي، فالرجل ليس بشكله وإنما بسلوكه وشهامته وجدعنته”.

وتابع: “مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك”.