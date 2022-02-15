/679523/وصف-الإعلاميين-بالبوابين-أبرز-تصريحات-الفنان-أحمد-فلوكس-على-الأحداث-الفنية

علق الفنان أحمد فلوكس على الأحداث الجارية في المجال الفني خلال هذه الفترة، وأثار الجدل بعد تصريحاته الأخيرة حول هادي الباجوري وزوجته ياسمين رئيس رئيس، وتصريحاته بشأن تحريف كلام والده بعد حلوله كضيف في برنامج كلمة أخيرة للميس الحديدي، ووجه هجوم كبير للصحافة.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات أحمد فلوكس بشأن الأحداث الجارية في المجال الفني خلال الفترة الأخيرة.

أحمد فلوكس يهاجم هادي الباجوري

أثار الجدل بشكل كبير، وبين هجوم وتهديد ووعيد كانت معظم تصريحاته ونعرضها لكم في التالي:

_ ناس مين اللي بتسيب بناتها وزوجاتها تلبس مايوه عريان مش فاهم، اتكلم عن نفسك يا ريس وعن نوعك

_ أنت معندكش مشاكل أن مراتك تتباس ده موضوعك مش موضوعنا

_ براحتك لكن ده أنت وده نوعك أنت إحنا لا، أنت بتقول ايه اتقِ الله.. امتى المهنة تنضف؟

_ يعني واحد بيشم يبقى كل الناس شمامة واحد فاشل تبقى كل الناس فشلة، وللأسف الكلام متاخد عنوان

_ وللأسف أنا مش فاهم يعني ولا عمل ليه ناجح حتي شريهان عودتها سواء مسرح أو إعلان مش هاتكلم ولا كأنها رجعت ولسه أساسا بيشتغل

_ امتى المهنة دي تتعدل وتنضف بقي، خلوها تنضف

أحمد فلوكس يهاجم الصحفيين

_ ٩٠٪؜ من الناس اللي بتكتب مش خريجي صحافة وناس مش عارفين التعبيرات اللغوية معناها ايه و مبيجروش غير ورا التريند

_ كل اللي عملوا التريند ده مذكورين في القرآن “مضللين- منافقين- كاذبين”

_ أبويا قال أنه لولا شهادته الهندسة كان هيبقى بيشحت

_ الصحفيين طلعوا منشتات بأنه فاروق فلوكس قاعد بعصاية بيشحت وأنه ابنه راميه وسايبه مش لاقي ياكل

_ اتقوا الله عشان بعد كده اللي هلمحه همرجحه

_ الصحفيين دول منافقون وكاذبون ومضللون

_ عاملين زي اللي بيجري وراء جيبة عريانة وهو ميعرفش هيلاقي ايه تحتها

_ احنا أسرة محترمة متشوهوش صورتنا

_ أنتوا بوابين مش إعلاميين

أحمد فلوكس ينتقد إلهام شاهين

_ إلهام شاهين بعيدًا عن معزتك و معزة أخواتك عندي و أني بعتبرك بميت راجل لاهلك و اللي عملتيه ليهم كلهم.. بس ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده

_ البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله الدين ايه!

_ الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع

_ أحيه و علي كده بقي احنا نعتبر الأفلام السكس لافلام تثقيفية تعليميه إرشاديه الغرض منها التعليم و التمرين و انها افلام هادفه.. اقسم بالله انا هادفه في البرد من كتر الانفعال

_ سامحيني يا إلهام انا بحبك بس مابقتش قادر استحمل.. يا جماعه الشيطان نفسه مش مصدق اللي احنا كابشر بنعمله و بيستغفر ربنا

_ الأفلام بقت مرجعيه و النوافل بقت مهرجانات و الزكاه بقت نقطه و الحج بقي تشكيل، اسف جدا و مش عاوز اسمع كلمه حريه الفن

_ حريه الفن دي ابقي اشرحها لامك ليله الدخله مش لينا احنا.. و مش عايز اسمع كلمه حريه التعبير.. لان حريه التعبير باردو اشرحها لامك يوم الدخلها و ازاي تعبر بجميع الاصوات اما للشعب لا، كفايه حريات