/679524/تداول-245-شاحنة-و933-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانئ-البحرالأحمر

دوت الخليج

وأوضحت هيئة الموانئ، في بيان اليوم، أن الصادرات بلغت 697 طن بضائع عامة ومتنوعة، 196 شاحنة و4 سيارات ملاكي وشملت الواردات تداول 236 طن بضائع عامة ومتنوعة و49 شاحنة وسيارة ملاكي، وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

تداول 245 شاحنة و933 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر

وأكدت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (SIBAL) فارغة قادمة من جدة لشحن فوسفات وغادرته السفينة (الحرية) بحمولة 75 شاحنة وسيارتين ملاكي والسفينة (دليلة) بحمولة 90 شاحنة، وسيارتين ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع 3 سفن (أيلة، بريدج، سيناء) وغادرته السفينتان (سيناء، أيلة) حيث تم استقبال 49 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي، وتصدير 31 شاحنة بحمولة 697 طن بضائع عامة.

وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء

وكان قد أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداء لحق الدولة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​

يذكر أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وتمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ " أرضي + أول" وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.