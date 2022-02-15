بحضورالبابا تواضروس..نائب التنسيقية يشارك فى فعاليات تدشين كاتدرائية البشارة بالرمل

/679346/بحضورالبابا-تواضروسنائب-التنسيقية-يشارك-فى-فعاليات-تدشين-كاتدرائية-البشارة-بالرمل

شارك النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فى فعاليات تدشين كاتدرائية البشارة و الملاك غبريال بمحور الامل ( ترعة المحمودية سابقا)، وبحضور نيافة الأنبا هرمينا اسقف القطاع والقس مرقص ميخائيل، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

دوت الخليج

تدشين كاتدرائية البشارة والملاك بمحور الأمل

هذا وأعرب البابا تواضروس الثاني، عن سعادته بالمشاركة الوطنية ومن جانب آخر استمع الى شرح وافي من النائب المهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، حول مبنى المستوصف و مبني الخدمات و الخطة المستقبلية للخدمات المجتمعية التي ستقوم الكنيسة بتقديمها للمجتمع المحلي في منطقة كوبري الناموس . من الجدير بالذكر أن إنشاء الكنيسة جاء ضمن خطة الدولة في إنشاء نقاط تنموية تخدم المناطق التي يمر بها محور الامل و كان اسم هذه المنطقة التنموية بإسم اللواء ا.ح / باقي زكي يوسف تكريما له عن دوره الوطني في حرب السادس من أكتوبر .

تجدر الإشارة إلى ان أحمد فتحي رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر» وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والممثل الرسمي للتحالف الأفريقي للعدالة المناخية في مصر وعضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، في جلسة "تجارب شبابية عربية ملهمة في التنمية المستدامة" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

واستعرض "فتحي" خلال الجلسة جهود المؤسسة والاتحاد المصري للتغيرات المناخية "تحت التأسيس" وتضمنت الجهود مبادرة الكنيسة الخضراء وبرنامج رواد المناخ التي أعلنت وزيرة التخطيط تبنيه، بالإضافة للمدرسة الصيفية للتغيرات المناخية المزمع عقدها في مصر الشهر القادم بالتعاون بين المؤسسة وتحالف المناخ الأفريقي ومجموعة من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأشار "فتحي" إلى أن الجلسة استعرضت كيفية مساهمة المؤسسة في تعزيز ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والعمل البيئي بشكل عام، مشيدا بثناء وزيرة التخطيط ودعمها المستمر لجهود المؤسسة والشركاء الدوليين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "شباب بتحب مصر" أن الجلسة انتهت بإعلان وزيرة التخطيط للتوصيات والتي تضمنت إطلاق برنامج رواد المناخ لتدريب 2000 متدرب على قضايا المناخ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للتخطيط ومؤسسة شباب بتحب مصر، لافتا إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج الرائدة فى تنفيذ التدريب على مواجهة التغيرات المناخية وتأهيل الشباب المصري للمشاركة في قمة Cop 27.