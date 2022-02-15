/679528/السجن-المشدد-5-سنوات-لعامل-بتهمة-الاتجار-المخدر-بنجع-جريو-بقنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد وأحمد عبدالحي قورة، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بنجع جريو بدائرة قسم شرطة قنا.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى 24 يناير من عام 2021، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم حمادة.و.م.ع، يبلغ من العمر 22 عاما، عامل، مقيم بمنطقة الحميدات بنجع جريو التابع لدائرة قسم شرطة قنا، تهمة حيازة كميات من المواد المخدرة وسلاح أبيض.

كميات متنوعة من مخدر البانجو والحشيش

وكشف التحقيقات أن قوة أمنية من قسم شرطة قنا استهدفت المتهم من خلال حملة أمنية وعثر بحوزته على كميات متنوعة من مخدر البانجو والحشيش والترامادول وسلاح أبيض بقصد الاتجار.

محكمة الجنايات

أحيلت القضية برقم 2479 لسنة 2021 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 336 لسنة 2021 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات.