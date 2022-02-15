/679530/رئيس-سياحة-النواب-معرض-مصر-الدولى-للبترول-إيجبس-٢٠٢٢-حدث-عالمى-يليق-بالجمهورية-الجديدة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "ايجبس 2022 " بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حدث عالمى يليق بالجمهورية الجديدة ، ويعزز من ثقة المستثمرين فى الاستثمار بمصر والحرص على حضور عدد كبير من المستثمرين وبمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يُعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

دوت الخليج

معرض مصر الدولي للبترول

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "ايجبس 2022 " يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب للعمل فى مصر ويعد حدث عالمى ضخم يؤثر فى إفريقيا والبحر والمتوسط ويكون منصة عالمية لمناقشة وتبادل الخبرات وسبب رئيسى فى تلبية احتياجات الدول من الطاقة والثروات البترولية بالإضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة البترول والطاقة بمشروعات قوية، والتي تفتح من خلالها مصر آفاقاً أكبر مع المستثمرين الأجانب لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلية الكبيرة وظهير مصر الإفريقي والإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البترول والطاقة والاستخدام الأمثل لثروات مصر البترولية حيث إن ارتفاع الصادرات المصرية من المواد البترولية خلال الآونة الأخيرة يعكس مدى تقدم مصر فى مجال البترول والطاقة .

وأشادت النائبة نورا على بالرسائل الهامة التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول، حيث قال سيادته إن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية ، كما أضاف سيادته أن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، متابعا: "حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها. وانا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة.. خلال 7 سنوات علشان نوصل حالة الرضا للمواطن فى مصر.. صرفنا 400 مليار دولار.

كما أضاف سيادته أن "الموضوع الخاص بالطاقة مهم اوى وجزء من القضية التى تمر بها القارة.. أفريقيا لأسباب تاريخية دائما متأخرة واحنا جزء منها.. الثمن ده مش ممكن كدول أفريقية ندفعه.. مش معقول تدفع الاثار الناجمة على الفترة اللى تواجد استعمارى واستغلال مواردها فى القارة لسنوات طويلة جدا.. القارة بقت بمنتهى التواضع.. أقل قارات العالم تقدما.. وأكثر قارات العالم يمكن فى محدودية الدخل.. حجم الفقر والتخلف والجهل ضخم جدا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القارة الأفريقية تعانى من العديد من المشاكل فى ملف الطاقة، متابعا: "نصف سكان القارة بدون طاقة.. 400 ألف يموتون بسبب استخدام الخشب ونتيجة مواد أولية جدا جدا فى الإشعال.. تفتكروا دول زى كده تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة".