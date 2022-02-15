تمهيدا للرصف.. الجيزة تزيل التعديات بشوارع الاعتماد وبورسعيد وطريق 11

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بتنفيذ أعمال إزالة الإشغالات الثابتة والتند والحواجز الخرسانية والحديدية والتعديات من على الطريق العام التى تعيق أعمال توسعة ورصف شارع الاعتماد إضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بمتابعة استكمال أعمال إزالة البروز والتعديات وتوسعة شارع بورسعيد وذلك تجهيزاً لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمتابعة من محمود زين رئيس مركز البدرشين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، حيث تم تنفيذ أعمال دك التربة الرملية والتسوية والتمهيد بشارع طريق 11 قبل تنفيذ أعمال الرصف، حيث تم توجيه كافة المعدات الخاصة بعمليات التمهيد والتسوية وذلك بمتابعة من مجدى محب رئيس مدينة الحوامدية.