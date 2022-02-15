جاء ذلك انطلاقًا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشى مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتى تترواح بين 10 % و 12% تصرف بالكامل نقدا.
تضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه فى الأحوال التى يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهريا، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوى الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أول مؤسسة حكومية تطبق الحد الأدنى الجديد للأجور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.