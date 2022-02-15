عاجل- وظائف بالأوقاف.. رابط التقديم

جدة - نرمين السيد - بدأت بوابة الوظائف الحكومية، استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظيفة 1000 إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل مسجد بنظام التعاقد، والتى أعلنت عنها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





أولًا.. 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية:-

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

- مؤهل عال أزهرى مناسب.

- ألا يقل التقدير العام التراكمى للمتقدم عن جيد.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى "وجهان".

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "وجهان".

- شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة".

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

يتم التقدم إلكترونيًّا بالضغط هنا وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا اليوم وحتى 2-3-2022م ، مع الاحتفاظ برقم التسجيل.

ثانيًا.. 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية:-

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

- مؤهل أقل من المتوسط "إعدادية عامة - إعدادية أزهرية".

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى "وجهان".

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة "وجهان".

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة".

- صورة المؤهل.