وزير القوى العاملة يبحث سبل التعاون المشترك مع سفارة الكويت لتسهيل تنقل...

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان بمكتبه بديوان عام الوزارة ، أسامة العبيد وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت ،والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام ، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت ، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين .

ورحب وزير القوى العاملة ، بالوفد مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكويتية على مر الأزمان ، وما يزيد هذا التأكيد هو تواجد العمالة المصرية بكثرة على الأراضي الكويتية لدفع عجلات الإنتاج في العديد من المشروعات الموجودة على أرض الدولة الشقيقة .

واقترح الوزير وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات التسفير للمصريين وإنهاء الإجراءات المقدمة من قبل السفارة الكويتية في مصر ، لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة والسفارة .

كما نوه الوزير إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تكون مهمتها الأساسية تحديد الإجراءات والتوقيتات والأعداد المناسبة لاعتماد أوراق المصريين قبل السفر إلى دولة الكويت ، لتسهيل عمليات السفر ومنع التأخير ، خاصة وان هناك العديد من المسافرين تنتهى سمة دخولهم للدولة الشقيقة فى مواعيد قريبة .

من جانبه قدم القائم بأعمال سفارة دولة الكويت ، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال ، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على جميع الأصعدة ، وإلى حرص دولته على التسهيل على العمالة المصرية وحمايتها داخل البلاد من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة توفر لهم جميع الحقوق .

حضر الاجتماع من الوزارة ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات ، ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية.