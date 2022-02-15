بسبب الإصابة.. غياب أحمد حجازى عن مباراتى منتخب مصر والسنغال

تأكد غياب أحمد حجازى مدافع منتخب مصر عن مباراتى الفراعنة ضد السنغال، المقرر لهما الشهر المقبل فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم. وأكد مسئولو منتخب مصر أن غياب حجازى كان أمرا معلوما للجهاز الطبى منذ إصابة اللاعب بتمزق فى أوتار العضلة الضامة خلال لقاء مصر والمغرب بالدور ربع النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يومى 25 و28 مارس المقبل موعدا لمواجهتى مصر مع السنغال، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة الدولى والعودة فى ملعب دياموند الأولميي بالسنغال. وكان منتخب مصر التقى مع السنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية وخسر بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.

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