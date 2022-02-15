/679534/أستاذة-بجامعة-دمياط-تفوز-بجائزة-COMSTECH-العلمية

دمياط - محمد إبراهيم: فازت الدكتورة هالة السقا، الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم، والقائم بعمل رئيس قسم الرياضيات، بجائزة COMSTECH 2021 عن أفضل ورقة بحثية.

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وانتهت السقا من البحث، خلال المهمة العلمية بكوريا الجنوبية في وقت سابق بجامعة UNIST.

التميز في العلوم والتكنولوجيا

وتُمنح جوائز COMSTECH كل عامين في "العلوم الأساسية"، و "التميز في العلوم والتكنولوجيا"، للاعتراف بالعمل البحثي المتميز الذي يقوم به العلماء من مواطني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والعاملين فيها.

وتحمل كل جائزة شهادة ودرع شرف وجائزة نقدية، ومن المقرر أن يجرى تسليم الجوائز للفائزين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

جائزة مرموقة في مجال البحث العلمي

وهنا الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، الدكتورة هالة السقا، مشيدا بتميزها وتحقيقها جائزة مرموقة في مجال البحث العلمي، داعيا إلى تشجيع الباحثين على المضي قدما في تحقيق المنجزات وتوفير البيئة المناسبة.